Выступление Трампа на Генассамблее ООН сопровождал гул и смех

Слова президента США Дональда Трампа об огромных успехах его администрации вызвали громкий гул и смех в зале во время выступления американского лидера на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 25 сентября.

"Менее чем за два года моя администрация достигла большего, нежели почти что все другие администрации в истории нашей страны, – сказал Трамп. – Америка... – продолжил Трамп, после чего в зале раздался смех многих людей и гул. Об этом сообщает ТАСС.

"Не ожидал такой реакции, но ничего", – сказал Трамп с улыбкой, после чего смех стал гораздо громче, были слышны также и аплодисменты. Лидер США продолжил выступление, заострив внимание на благоприятной экономической ситуации в его стране.

В этом году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. В них принимает участие руководство 196 стран, включая глав государств и председателей правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября.