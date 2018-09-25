Открытие офиса продаж ЖК «Континенты»

ГК "КВС"

С 18 сентября начал работать офис продаж на объекте ЖК «Континенты» по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Брюлловская/ ул. Архитектора Белова, ст. м. «Парнас».

Часы работы – ежедневно без выходных с 10:00 до 19:00.

Добраться до офиса продаж можно на личном автомобиле, воспользовавшись общественным транспортом, а также пешком от ст.м. «Парнас».

Более подробную информацию, вы можете найти на странице Контакты офиса продаж ЖК "Континенты": https://www.kvsspb.ru/kontakti/kontinenty/

ЖК «Континенты» новый проект от компании «КВС» в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Жители комплекса будут обеспечены всей необходимой социальной и транспортной инфраструктурой. Компания «КВС» в рамках строительства комплекса планирует возвести детский сад на 150 мест. Вся территория комплекса будет огорожена, зеленая дворовая территория благоустраивается детскими игровыми и спортивными площадками, на которых каждый житель сможет интересно провести время.

Жилой комплекс отличает широкий выбор планировочных решений – от студий до трехкомнатных квартир. Все квартиры с полной чистовой отделкой выполнены по авторскому дизайн-проекту. Из окон верхних этажей будут открываться прекрасные виды на Шуваловский парк и Суздальский проспект. Старт продаж только начался – успей купить уютную квартиру в новом жилом комплексе «Континенты».

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/