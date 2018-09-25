«Кто меня до пенсии будет увольнять?» Как работодатель будет бороться с армией трутней

Госдума оформила для работодателей штраф в 200 тысяч за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Бизнес не боится и намекает: лучше снизьте налоги, и мы сами их не отпустим.

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Как всегда, ловко и быстро, за две недели, Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за увольнение или отказ в приеме на работу людей, которые находятся в предпенсионном возрасте. 25 сентября закон принят в третьем, окончательном чтении.

Уголовный кодекс обогатился новой статьей: «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». Работодатели могут схлопотать штраф до 200 тысяч рублей или наказание в 360 часов обязательных работ. «Фонтанка» спросила экспертов и бизнесменов, кого и от кого пытаются защитить (или защититься) депутаты, вновь применяя метод кнута, а не пряника.

Кто адресат

По данным Минтруда, на начало 2018 года в России насчитывалось чуть больше 12 млн работающих пенсионеров. «Эта история для народа, – сразу поставил все точки над «i» президент ГК «Энерго» (компания – разработчик и производитель современной кабельно-проводниковой продукции. — Прим. ред.) Азат Григорьян. – Чтобы люди предпенсионного возраста меньше возмущались, видели заботу депутатов, которые им показывают, что они стараются сделать так, чтобы у них не было проблем с работой. Мера, которая появилась сегодня, абсолютно не будет работать, или её к.п.д. будет 3%».

По мнению бывшего замминистра энергетики РФ экономиста Владимира Милова, новым законом власти решают одну главную задачу – сэкономить деньги на тех, кому повышают пенсионный возраст. Но работодатели всё это смогут обойти. «Будут просить писать заявления об увольнении по собственному желанию с открытой датой. Кто-то будет вообще избегать найма людей в возрасте. Это будет дурная погоня за собственным хвостом, – уверен он. – Работодатели будут обходить эти страшилки. Силовики будут за ними гоняться. Им будет нужно исполнить план по наказаниям. Будут показательно кого-то сажать, штрафовать. И всё это просто превратится в эту дурацкую спираль, и больше ничего».

Бизнес не боится

«Депутаты решили нас запугать. Но мы пуганые ещё со сталинских времён. Мы – это наш народ, не бизнесмены. А бизнесмены – наиболее живучая часть нашего народа. Выкручиваться теперь будут все, – обещает Азат Григорьян. – Начиная с элементарных вещей. Просто не брать на работу людей предпенсионного возраста под различными предлогами».

«Теперь все сотрудники предпенсионного возраста, несогласные с тем, что их увольняют, например, за прогул, неисполнение должностных инструкций или пьянство, будут подавать заявление в полицию, – все же опасается член совета директоров компании «Максидом» Мария Евневич. – В итоге единственный эффект от этой меры – дополнительная работа юристов внутри компаний». Мария Евневич поясняет, что любое взаимодействие с сотрудниками предпенсионного возраста придётся дополнительно обосновывать. «Что сегодня скажет работодатель, который хочет взять на работу девушку, а к нему на собеседование пришёл парень? Иди отсюда, потому что ты мальчик? Нет, он не дурак. Он скажет, что квалификация не соответствует, или образование не то, или опыта недостаточно», – приводит пример другой схожей «обоснованности» Мария Евневич.

Бывшая министр труда и соцразвития РФ, автор книги «Пенсионные системы и пенсионные реформы» Оксана Дмитриева считает, что запретить работодателям не увольнять «возрастных» работников не получится. «Просто работа переводится с бессрочных на срочные контракты. У нас в Университете всех держат на срочных контрактах. Для некоторых пятилетний, для некоторых годичный», – объясняет ныне депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитриева.

Нужны ли возрастные работники в принципе?

«Когда мы принимаем людей на работу, мы оцениваем не их пол или возраст, а уровень образования, профессиональной подготовки, способность принимать решения, соблюдать дисциплину, взаимодействовать с коллективом, – говорит Мария Евневич. – Когда мы увольняем людей, мы делаем это не из-за возраста, а в случае серьёзного или неоднократного нарушения ими должностных обязанностей, не прохождения аттестации и в иных подобных случаях».

Бизнесмены обещают, что высококвалифицированные сотрудники останутся на своих местах, невзирая на возраст. «У нас в компании полно женщин, которым за 60 лет, мужчин старше 65. Есть даже один мужчина, которому 80 лет. Они справляются, тянут. У меня бухгалтер одной из компаний просилась, чтобы я её отпустил. Ей 65 лет. Я её неделю уговаривал, чтобы она доработала до конца года, – рассказал Азат Григорьян. – Когда человек толковый или хотя бы тянет, ты его сам уговариваешь. И тебе не нужны никакие указания из Государственной думы, угрозы уголовной ответственности. И мне нет смысла менять шило на мыло, если человек нормально работает».

Но в целом, считает Владимир Милов, российская экономика в своей массе не ценит квалификацию и опыт, которые приходят с возрастом. «Наша экономика построена на самой примитивной эксплуатации природных ресурсов и физического труда. И в такой экономике вы хоть что сделайте, но люди предпенсионного возраста просто не нужны, – говорит Владимир Милов. – Почему на Западе наиболее высокие зарплаты получают люди в возрасте 50 – 60 лет? Потому что экономика с большим числом высококвалифицированных рабочих мест».

«Рынок труда у нас объективно не создаёт достаточное количество рабочих мест для граждан предпенсионного возраста, – согласна Оксана Дмитриева. – И необходимая экономическая мера – финансирование досрочного выхода на пенсию. В условиях безработицы тоже принимают досрочный выход на пенсию. На Западе есть специальные программы такого государственно-частного партнёрства, если человек уходит раньше, какую-то часть платит корпорация, предприятие, а что-то платит государство.

Пряник вместо кнута

Хотя «все покупается и все продается»: меры стимуляции бизнесмены все же видят. «Самый простой механизм – убрать у людей предпенсионного возраста налоги, которые мы выплачиваем в соцстрах, пенсионный фонд, – говорит управляющий директор сети бизнес-центров «Сенатор» Дмитрий Золин. – Если бы их убрали или хотя бы уменьшили вдвое, это было бы огромным для пенсионеров преимуществом и действительно стимулом для бизнеса смотреть на эту ситуацию иначе».

«Можно уменьшить социальные налоги на людей предпенсионного возраста, – говорит и бизнесмен Азат Григорьян. – И тогда работодателю при прочих равных выгодно брать пенсионера. Мы знаем, что сегодня налог в пенсионный фонд – 20%. Все социальные сборы – 30%. Допустим, взяли бы и сделали налог не 20%, а 10%».

«Если на всю компанию понизят социальный налог, то я возьму на работу, кого они хотят, – меж тем требует большего Мария Евневич. – А если, например, только на этого сотрудника, то в чем смысл?»

«Ещё можно было бы снизить налог на прибыль для компании в целом, если в ней работает какое-то фиксированное количество людей предпенсионного возраста», – фантазирует и мечтает Дмитрий Золин.

"Если идти путём каких-то льгот, то это будет история про то, как специально нанимают на работу инвалидов, которые ничего не будут делать, чтобы получать налоговые преференции", – уверен Владимир Милов.

«Мера, которая могла бы исправить ситуацию, предельно простая – стимулирование обучения в течение всей жизни, – придумал более человекоориентированный метод генеральный директор научно-производственного объединения по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» Сергей Цыбуков. – И тогда чем человек старше, тем он дороже стоит. Для этого надо просто дать комитету Смольного, который занимается вопросами опережающего обучения, не 3 копейки, а 1 рубль. И чтобы предприятия могли сделать с вузами опережающее обучение постоянным процессом».

Промышленник Сергей Цыбуков снова возвращается к стимулированию компаний на повышение квалификации сотрудников. «Нужно создать моду на это. Я своих сотрудников отпускаю на пенсию после 80 лет. В нашем производстве мы без людей с советским опытом просто дети. Они достают из шкафчика инструкции 50 – 60-х годов, а потом выясняется, что по этим же бумагам читают западные курсы», – говорит господин Цыбуков.

«Не надо было повышать пенсионный возраст. Если подняли, то дальше вы уже ничего не сделаете», – предрекает грядущую «неразбериху на местах» Оксана Дмитриева. Впрочем, пока реакция от работодателей, которые сами однажды станут сперва «предпенсионерами», а потом и «настоящими пенсионерами», традиционно неунывающая. Один из участников «Клуба лидеров» (некоммерческое партнерство по продвижению инициатив бизнеса, созданное при поддержке Агентства стратегических инициатив, объединяющее предпринимателей из 40 регионов РФ. — Прим. ред.) в закрытом чате с коллегами делится свежим народным творчеством. И коллегам бизнесменам пока ещё смешно.

На работу я теперь просто не хожу,

Я владельцу бизнеса кодексом грожу,

На диване в офисе лягу тихо спать,

Кто меня до пенсии будет увольнять?

Николай Нелюбин,

специально для «Фонтанки.ру»