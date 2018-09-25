Поставщик систем видеонаблюдения для подземки потребовал 209 млн рублей с «Метростроя»

Компания «Аспект Северо-Запад», установщик систем интеллектуального видеонаблюдения, потребовала с «Метростроя» более 209,5 млн рублей задолженности за поставленный товар.

Иск был зарегистрирован в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти 24 сентября. Механизм образования задолженности не раскрывается. В «Аспекте Северо-Запад» «Фонтанке» сказали, что, как и все задолженности, эта образовалась из-за того, что «не заплатили». Но в подробности вдаваться не стали. В «Метрострое» обещали предоставить комментарий позднее.

По подсчетам системы СПАРК, только в 2018 году «Аспект Северо-Запад» выиграл конкурсов на поставку и техобслуживание видеосистем в метрополитене Петербурга более чем на 200 млн рублей.

ЗАО «Аспект Северо-Запад» было создано в 1998 году как дочернее предприятие ЗАО «Научно-производственный центр «АСПЕКТ» им. Ю. К. Недачина» (Дубна) для работ по проектированию, поставке и монтажу аппаратуры радиационного контроля на объектах и предприятиях Северо-Западного региона РФ. Последние годы компания активно работает над развитием интеллектуальной системы видеонаблюдения в метро, которая позволяет хранить и систематизировать видеоархив и автоматически обнаруживать оставленные предметы.