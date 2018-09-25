Синод УПЦ потребовал от экзархов Константинопольского патриарха покинуть Украину. А Верховную раду не делить верующих украинцев на своих и чужих

Священный синод Украинской православной церкви во вторник потребовал от экзархов Константинопольского патриарха Варфоломея покинуть Киев, сообщает сайт УПЦ по итогам заседания 25 сентября.

"Данное назначение было названо грубым вмешательством во внутренние дела Украинской православной церкви и нарушением ее канонической территории. Соответственно, Синод УПЦ призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской православной церкви и не нарушать ее канонической территории", – решил Синод УПЦ.

"Экзархи Константинопольского патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской православной церкви", — говорится в решении Синода.

Деятельность представителей Константинопольского патриарха на Украине является антиканонической и нарушает межконфессиональный мир в стране, отмечается также в постановлении.

Епископату Украинской православной церкви утверждено приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата.

Кроме того, Синод призвал всех участников, работающих над реализацией законопроектов № 4128 (об изменении подчиненности религиозных общин), 4511 (об особом статусе религиозных организаций), 5309 (об изменении названия религиозных организаций), отказаться от этих законодательных намерений как противоречащих Конституции Украины и таких, которые являются антицерковными.

Упомянутые законодательные инициативы «имеют целью юридическую ликвидацию Украинской православной церкви путем ее рейдерского захвата через смену названия, противоправное вмешательство в органы управления и захват имущества (святынь, храмов и монастырей)».

Также Священный синод УПЦ предостерег участников реализации антиконституционных законопроектов, что их принятие искусственно разделит людей и сделает чужими в своей стране миллионы граждан Украины, и призвал отказаться от этих антицерковных инициатив.