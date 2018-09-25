О возможной гололедице в Ленобласти предупреждает Росавтодор

Дорожники десяти регионов России отчитались о подготовке к наступлению заморозков. Среди этих регионов – Ленинградская область.

Росавтодор 25 сентября на своём сайте опубликовал прогноз Гидрометцентра России, согласно которому 26 – 27 сентября на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на территории Карелии, Ленинградской, Новгородской, Тульской, Курганской областей прогнозируются заморозки, ветер 15 – 20 м/с, возможно возникновение гололёдных явлений.

В Петербурге, как сообщала «Фонтанка», в среду, 26 сентября, будет дождливо и ветрено, температура – около 10 градусов. Из-за похолодания в городе уже в конце недели может начаться отопительный сезон.

На территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии ожидаются ливни и грозы, возможны сходы селевых потоков.

На территории Тывы и Бурятии прогнозируется дождь, мокрый снег, ветер 16 – 21 м/с, возможно возникновение гололедных явлений. В Бурятии 20 сентября выпал мокрый снег, из-за чего, по данным местных СМИ, погибли и полегли сельскохозяйственные культуры на 22 тысячах гектаров.

«Дорожные предприятия принимают все меры по обеспечению безопасного проезда по автомобильным дорогам федерального значения», – отмечается в сообщении Росавтодора.