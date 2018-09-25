Запертый в морозилке магазина «Пятерочка» подросток попал в больницу. Сеть X5 Retail Group обвинила его в воровстве

После инцидента с запертым в холодильнике магазина «Пятерочка» города Сургута подростком сетью X5 Retail Group занялись Следственный комитет и прокуратура. Пострадавший попал в больницу.

О госпитализации подростка 25 сентября сообщает телекомпания «СургутинформТВ», у него после «хладотерапии» от «Пятерочки» появились головные боли. Пострадавшего отправили на медицинское обследование.

Инцидент случился 24 сентября в магазине «Пятерочка» на улице Лермонтова в Сургуте. Следственный комитет ищет признаки преступления, предусмотренного статьей 127 УК «Незаконное лишение свободы».

Вероятным поводом для задержания подростка в «Пятерочке» стало подозрение в краже. У СК своя точка зрения: «Факт кражи сотрудниками полиции не был выявлен».

Прокуратура Ханты-Мансийского округа подключилась к проверке магазина, принадлежащего сети X5 Retail Group.

Пострадавший снял морозильный плен в «Пятерочке» на видео. Оно опубликовано на Youtube. Сургутская пресса напоминает, что в июне 2018 года персонал другого магазина «Пятерочка» отказывал детям в покупке сладостей, охранник силой отнимал у них товар.

Пресс-служба X5 Retail Group в письме на электронную почту «Фонтанки» не просто подтвердила инцидент, но и сообщила, что подростка работники супермаркета «Пятерочка» по собственной инициативе обыскали, не дождавшись полиции.

«Компания X5 Retail Group провела оперативное разбирательство ситуации. Подросток, будучи заподозренным в краже, пытался убежать из магазина через подсобные помещения и забежал в камеру охлаждения, – говорится в комментарии. – Сотрудники частного охранного предприятия, обслуживающего магазин, удерживали дверь камеры около 30 секунд, затем дверь была открыта и подросток дожидался полиции в зоне разгрузки. По приезде полиции подростка отпустили. Компания передала все имеющиеся материалы полиции и проведет более тщательное расследование инцидента. Все причастные к инциденту сотрудники отстранены от работы».

Также X5 Retail Group ссылается на неназванного сотрудника магазина «Пятерочка». По его словам, подростку «около 16 лет», и он неоднократно был замечен в попытке совершения хищений. Его друг, с которым они пришли в магазин, украл несколько шампуней, но успел убежать.

Следственный комитет эту информацию не подтверждает, но намерен опросить весь персонал скандальной «Пятерочки».