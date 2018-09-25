Министерство торговли США решило ввести санкции против 12 российских компаний

Двенадцать российских компаний попали под новые американские санкции, которые ввело Министерство торговли США из-за того, что их деятельность «идет вразрез с интересами национальной безопасности».

В «черном списке» оказались компании «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», НПП «Гамма», НИИ «Вектор», компания Nilco Group, Обнинское НПП «Технология», НПП подводных технологий «Океанос», конструкторское бюро «Авиадвигатель», ГК «Инфотекс», НПП «Системы прецизионного приборостроения», воронежский НИИ «Вега» и компания «Сайрус Системс». Для всех этих организаций теперь будет действовать так называемая презумпция отказа на экспорт им американской продукции двойного назначения, говорится в опубликованом 25 сентября Федеральном реестре.

Последние санкции были введены против России 20 сентября. Список госдепа США пополнили 27 россиян и шесть российских компаний. Кроме того, были введены ограничения против Китая из-за покупки у России десяти военных самолётов «Сухой» в декабре прошлого года и зенитных ракетных комплексов С-400 — в январе.