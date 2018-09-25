«Тормозил машинами»: маршрутчик на Просвещения собрал видный «паровоз» по принципу домино

Два человека пострадали в результате массовой аварии на проспекте Просвещения, 43, 25 сентября, сообщает один из пострадавших, Дмитрий, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что столкнулись шесть машин. По словам Дмитрия, их семь. По данным ГУ МЧС, их ещё больше: маршрутное такси №К-118 и припаркованные легковые автомобили: Opel, «Лада», Chevrolet, Hyundai, Chevrolet, Ford и Hyundai. Легковушки стояли у края проезжей части, и маршрутный автобус «собрал» их по принципу домино.

«Виноват именно маршрутчик, – утверждает Дмитрий. – Я один из пострадавших (ехал в этой маршрутке). Водила болтал по телефону, а машины просто стояли. Помех для движения маршрутке не было. Он отвлёкся, и его повело вправо. Тормозить в этой ситуации он решил не педалью, а машинами». Возможно, предполагает Дмитрий, водитель перепутал газ с тормозом.

После ДТП молодого человека увезли в больницу. «Девушка у меня лицом ударилась. Мне удар в горло прилетел, и руку повредил. Страшного особо, конечно, ничего», – рассказывает он.