«Петербургская Недвижимость» предлагает к покупке квартиры с двумя лоджиями

Setl City

Квартиры с лоджией, балконом или террасой более конкурентоспособны. На дополнительной площади можно оборудовать место для отдыха, устроить зимний сад или даже организовать кабинет.

В «Петербургской Недвижимости» можно приобрести квартиры с двумя лоджиями или балконами от застройщика Setl City по специальным ценам.

Квартиры такой комплектации присутствуют в жилых комплексах комфорт-класса «Лондон», «Чистое небо», «Невские паруса», «GreenЛандия 2», «Облака на Лесной» и домах класса «бизнес» и «элита»: Riverside, Stockholm, «Петровский квартал на воде», «Дом на Кирочной», «Притяжение», «Палацио», «Философия на Московской», «Москва».

Стоимость однокомнатной квартиры с лоджией и балконом в «Невских парусах» от 3,25 млн руб.

Интересные квартиры с двумя балконами, а также с лоджией и террасой представлены в жилом комплексе бизнес-класса «Притяжение». Минимальная стоимость просторной трехкомнатной квартиры формата «евро» с комплектацией «лоджия + терраса» составляет от 9,5 млн руб. Живописный вид на Выборгскую набережную и во внутренний зеленый двор с продуманным ландшафтным дизайном позволит расслабиться после напряженного дня. К покупке доступны к покупке двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры с лоджиями, балконами и террасами. Во всех квартирах «Притяжения» будет установлен клапан инфильтрации воздуха, который обеспечит комфортный микроклимат.

В жилом комплексе комфорт-класса «Облака на Лесной» две лоджии присутствуют в пятикомнатных квартирах с евро-планировками начиная со второго этажа. Одна из них выходит во внутренний двор, на детскую благоустроенную площадку. Стоимость такой квартиры начинается от 11,9 млн руб. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой по стандартам Setl City «Ваниль» и «Шоколад». В доме будет установлена уникальная технологическая система автоматизированного сбора и учета показаний счетчиков «Дом.Онлайн».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Лондон» - застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

ЖК «Чистое небо» - застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations

ЖК "Невские паруса" - застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте http://sc-soz.ru/

ЖК «Облака на Лесной» - застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/oblaka-na-lesnoi/declarations

ЖК Riverside (дом сдан) - проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projec ts/riversaid-riverside/declara tions

ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/stockholm/ declarations

ЖК «Петровский. Квартал на воде» - застройщик ООО "Новый элемент", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/petrovskii-park/declarations

ЖК "Дом на Кирочной" – застройщик ООО "Ринова", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/dom-na-kirochnoi/declarations

ЖК «Притяжение» - застройщик ООО "ИТТ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/prityazhenie-na-vyborgskoi/declarations

Квартал «Палацио» - застройщик ООО "Остров Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/palatsio/declarations

ЖК «Философия на Московской» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/filosofiya/declarations

ЖК "Москва" - застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moskva/declarations