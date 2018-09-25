В день 70-летия глава АФК «Система» получил благодарность от Путина

Благодарность бизнесмену Владимиру Евтушенкову объявил президент РФ Владимир Путин. Информация об этом 25 сентября появилась на официальном портале правовой информации.

В президентском указе сказано, что основному владельцу и председателю совета директоров АФК «Система» российские власти благодарны за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Сегодня один из богатейших людей России празднует юбилей. Владимиру Евтушенкову исполнилось 70 лет. АФК «Система» он создал в 1993 году вместе с группой единомышленников. Инвестиционный холдинг владеет активами в сфере телекоммуникаций, розничной торговли, сельского хозяйства, недвижимости, туризма, медицинских услуг и ряда других. У Евтушенкова - 61,7% акций АФК. В виде глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже торгуется около 17,6% акций, в обращении на Московской бирже — 14,8% акций.

В июне текущего года американские конгрессмены попросили ввести санкции против Евтушенкова, в результате акции АФК «Система» начали падать. За некоторое время до этого акционерная финансовая корпорация объявляла о техническом дефолте, который был связан с арестом активов, сделавшим невозможным выполнение кредитных обязательств.

Напомним, несколько лет назад председатель совета директоров АФК Евтушенков обвинялся в организации отмывания денежных средств при покупке акций "Башнефти" и некоторое время провел под домашним арестом. Следствие полагало, что акции были куплены в 2009 году по заведомо заниженной цене — со "скидкой" в 500 миллионов долларов. "Система" при этом заявляла о необоснованности всех обвинений. Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры истребовал 71,6% акций "Башнефти" у АФК "Система" и ее "дочки" "Система-Инвест" в пользу государства. 22 декабря прошлого года на официальном сайте нефтяной компании "Роснефть" было сказано о том, что совет директоров ПАО АНК «Башнефть» согласовал условия соглашения с АФК «Система» и АО «Система-Инвест». «Мировое соглашение подписано всеми участниками судебного спора по иску о взыскании убытков в связи с реорганизацией «Башнефти» и будет направлено для утверждения в Арбитражный суд Республики Башкортостан», – говорилось в сообщении «Роснефти».