Экипаж сбитого Ил-20 наградили орденами Мужества посмертно

Погибший экипаж сбитого в Сирии Ил-20 посмертно наградили орденами Мужества.

Об этом 25 сентября сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс». Награды военнослужащим присудили за «самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач» в Сирийской Республике. Минобороны пообещало оказать всю необходимую поддержку их семьям.

Тем временем узкий кабинет министров Израиля по вопросам внешней политики и безопасности предписал израильской армии продолжать действия в САР, но поддерживать координацию с Россией по безопасности, сообщает The Times of Israel.

Заседание кабинета министров прошло сегодня, продлившись два с половиной часа. Чиновники решили «снять напряженность в отношениях с Россией» после информации о намерении Москвы поставить в Сирию комплексы ПВО С-300.