Экипаж сбитого Ил-20 наградили орденами Мужества посмертно
Погибший экипаж сбитого в Сирии Ил-20 посмертно наградили орденами Мужества.
Об этом 25 сентября сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс». Награды военнослужащим присудили за «самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач» в Сирийской Республике. Минобороны пообещало оказать всю необходимую поддержку их семьям.
Тем временем узкий кабинет министров Израиля по вопросам внешней политики и безопасности предписал израильской армии продолжать действия в САР, но поддерживать координацию с Россией по безопасности, сообщает The Times of Israel.
Заседание кабинета министров прошло сегодня, продлившись два с половиной часа. Чиновники решили «снять напряженность в отношениях с Россией» после информации о намерении Москвы поставить в Сирию комплексы ПВО С-300.
Справка:
Самолет российских ВКС Ил-20 был сбит ракетой ПВО Сирии над Средиземным морем 17 сентября. Он возвращался из провинции Латакия на базу Хмеймим в момент, когда израильские ВВС начали наносить удары по территории Сирии. На борту находились 15 человек, все они погибли.
24 сентября по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Последний выразил соболезнования в связи с гибелью 15 военнослужащих на борту Ил-20. Политик при этом настаивал, что израильская версия случившегося расходится с выводами Минобороны России. Но своего российского собеседника в этом не убедил.
За несколько часов до этого министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. Москва оснастит командные пункты сирийских соединений ПВО автоматизированными системами управления.