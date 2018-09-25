Ростуризм предупредил о возможных срывах туров в Китай. Перевозчики не успевают согласовать слоты в аэропортах Поднебесной

Ростуризм предупредил туроператоров о возможных сбоях в авиасообщении с Китаем. Как говорится в заявлении ведомства от 25 сентября, у российских перевозчиков возникли проблемы с получением слотов в аэропортах Поднебесной.

Из-за длительных сроков аккредитации могут возникнуть нештатные ситуации, связанные с отменой или переносом даты полетов. Причем проблема может коснуться как регулярных, так и чартерных перевозчиков.

Чтобы не нарушать права туристов, Ростуризм «настоятельно призывает» участников рынка не продавать билеты авиакомпаний, которые не подтвердят, что у них есть разрешение китайских властей на приземление в аэропортах Поднебесной.

Ранее с аналогичным обращением к туроператорам обратилась ассоциация «Турпомощь». Подобные проблемы уже возникали у операторов в прошлом году. Так, в декабре 2017 года петербургский туроператор «Матрешка-Тур» не смог вернуть 200 своих клиентов с китайского острова Хайнань в Россию из-за того, что авиакомпания «Икар» не получила разрешения китайских властей на полеты в аэропорты острова.