Министр Орешкин считает темпы роста российской экономики «в принципе нормальными»

Рост ВВП в первом полугодии 2018 года составил 1,6%, цифры «в принципе, нормальные», заявил министр экономического развития Максим Орешкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Хотел бы доложить, как идет развитие экономики. Цифры, в принципе, нормальные: за первое полугодие рост ВВП – 1,6%», – сказал он.

Орешкин добавил, что по инвестиционной активности рост составляет 3,2%. «Это выше, чем рост ВВП, то есть это положительный сигнал относительно будущей динамики. Если посмотреть июль, то здесь у нас 1,8%», – сказал министр.

Орешкин отметил, что «по инфляционной динамике все находится в рамках целевых ориентиров ЦБ». «По итогам августа инфляция поднялась, сейчас около трех процентов, но у нас целевой ориентир – четыре процента, поэтому здесь динамика в целом положительная», – пояснил министр.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что темп роста ВВП России в августе 2018 года замедлился до минимума с начала года и составил 1%.