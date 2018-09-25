ЖК Botanica и Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

ГК «Эталон»

Альфа-Банк аккредитовал сразу два жилых комплекса бизнес-класса от «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») – Botanica и Fusion*.

При покупке квартиры в жилых комплексах Botanica и Fusion первоначальный взнос составит от 15% от стоимости жилья. Процентная ставка – от 9,29% годовых. Срок кредитования до 30 лет. Максимальная сумма кредита – до 25 млн рублей.

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Жилой комплекс Botanica возводится в тихом, живописном квартале Петроградского района, всего в 200 метрах от Ботанического сада. Botanica состоит из двух корпусов, включающих в общей сложности 356 квартир, с паркингом на 363 автомобиля. В комплексе представлены просторные квартиры с теплыми лоджиями – от однокомнатных до четырехкомнатных. На верхних этажах запроектированы эксклюзивные квартиры с террасами. Botanica – это первый объект в Петербурге, который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» сертифицировала по профессиональному российскому стандарту энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости GREEN ZOOM*, жилой комплекс получил золотой сертификат. Ввод ЖК Botanica в эксплуатацию запланирован на II квартал 2020 года.

Жилой комплекс Fusion – это современный клубный дом бизнес-класса на 110 квартир, паркинг на 83 автомобиля и встроенный детский сад. В комплексе представлены квартиры от однокомнатных до эксклюзивных пятикомнатных. ЖКFusion возводится вблизи исторического центра Санкт-Петербурга и набережной Большой Невки, на тихой улице на границе между Выборгским и Петроградским районами. Проект окружен развитой инфраструктурой: образовательные, медицинские и спортивные учреждения, а также магазины, банки и кафе находятся в непосредственной близости от нового комплекса. По соседству расположены Гренадерский и Сампсониевский сады. Ввод ЖК Fusion в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2019 года.

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК Botanica - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb

ЖК Fusion – застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/

*Ботаника, Фьюжн, Грин Зум