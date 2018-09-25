СК просит освободить от уголовной ответственности гендиректора «СМУ-303» Виктора Мусихина, задолжавшего зарплату сотням рабочих

Уголовное дело гендиректора «СМУ-303» Виктора Мусихина может остаться без приговора. Следственный комитет проявил лояльность к бизнесмену, который, по его утверждению, оказался в заложниках у компании «Пилон».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 25 сентября материалы на Мусихина поступили в Василеостровский районный суд вместе с ходатайством следствия о прекращении дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

«Как следует из обвинения, Мусихин совершил невыплату заработной платы 240 работникам «СМУ-303» на сумму не менее 25,7 млн рублей, – уточняет пресс-служба. – В ходатайстве о прекращении уголовного дела следователь указывает, что обвиняемый обратился к нему с просьбой освободить от уголовной ответственности, задолженность по заработной плате с мая 2017 года по июнь 2018-го полностью погашена».

Мусихин впервые совершил преступления средней тяжести, ему вменяют невыплату зарплаты (статья 145 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (статья 201 УК). Следственный комитет пошел обвиняемому навстречу.

Дело рассмотрит судья Елена Леонова. Дату рассмотрения она еще не назначила.

Виктор Мусихин объяснял задержку зарплаты поведением компании «Пилон», для которой «СМУ-303» прокладывало теплотрассу. По утверждению бизнесмена, «Пилон» задолжал 38 млн рублей по договору подряда, но расплачиваться не собирался до второй половины 2019 года, ссылаясь на отсутствие денег.

В сентябре 2018 года на руководство «СМУ-303» завели еще одно уголовное дело, о сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов (статья 199.2 УК). По версии следствия, компания утаила на сторонних счетах около 180 млн рублей.