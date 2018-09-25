Новгородская ГИБДД отчиталась: Трасса М-11 святой водой окроплена

Священники Новгородской епархии по благословению митрополита Новгородского и Старорусского Льва освятили участок платной автодороги М-11 «Столица» (Москва – Санкт-Петербург) в районе деревни Мясной Бор. Об этом 25 сентября сообщает на региональном сайте Госавтоинспекция, призванная обеспечивать безопасность дорожного движения.

Благочинный Новгородского епархиального округа протоиерей Игорь Беловенцев и протоиерей Сергей Мельников в присутствии начальника управления совершили молебен и окропили святой водой участки трассы. В обряде принял участие хор певчих, отмечается в сообщении новгородского УГИБДД.

«Духовная поддержка всем, кто управляет автомобилем, регулирует дорожное движение и трудится на трассе, заключается в молебном бдении, которое мы совершили. Совершили с надеждой, что ответственность участников дорожного движения будет возрастать», – сказал протоиерей Игорь Беловенцев.

Трасса М-11 пройдет от МКАД до КАД вокруг Санкт-Петербурга. Её планируется открыть для движения автомобилей в 2019 году, сообщил в начале сентября министр транспорта России Евгений Дитрих. Изначально её собирались сдать к чемпионату мира по футболу, который проходил в России в июне – июле 2018 года. Дорога будет иметь от двух до пяти полос в каждую сторону, расчётная скорость движения по ней составит 150 км/час.

В июне 2018 года был открыт двухсоткилометровый участок М-11 в Тверской и Новгородской областях (с 334-го по 543-й км), продолживший обходы Торжка и Вышнего Волочка. Стоимость проезда по 330-километровому участку в Тверской и Новгородской областях составляет для легковых автомобилей от 356 рублей (при использовании транспондера T-pass ООО «Автодор – Платные дороги» в рамках программы лояльности) до 660 рублей. Весной 2018 года глава правления «Автодора» Сергей Кельбах заявил, что стоимость проезда по всей трассе составит около 2 тысяч рублей.