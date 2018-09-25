Министр обороны Либерман: Израиль намерен бомбить Сирию и после поставки туда С-300

После передачи Россией Сирии комплексов С-300 Израиль не прекратит наносить удары по САР. Об этом 25 сентября заявил министр обороны страны Авигдор Либерман.

На страницах издания The Times of Israel чиновник констатировал неизменность курса Тель-Авива после обвинений Москвы в том, что израильские истребители подставили под удар ПВО Сирии российский военный самолет Ил-20.

«Мы действуем осмотрительно и ответственно, — сказал Либерман. — Ничего не изменилось и не изменится. Такова наша установка».

Он добавил, что Израиль «не собирается договариваться с Россией через СМИ».

«Мы действовали так, как действуем всегда, по той же схеме координации действий [с Россией], что и всегда, и мы будем действовать так же в дальнейшем», – подчеркнул министр обороны.

Напомним, вечером 24 сентября по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Последний выразил соболезнования в связи с гибелью 15 военнослужащих на борту Ил-20. Политик при этом настаивал, что израильская версия случившегося расходится с выводами Минобороны России. Но своего российского собеседника в этом не убедил.

За несколько часов до этого министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. Москва оснастит командные пункты сирийских соединений ПВО автоматизированными системами управления.