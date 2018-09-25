В Финляндии суд арестовал задержанного по делу об отмывании миллионов евро россиянина

Суд Варсинайс-Суоми 25 сентября арестовал гражданина России, задержанного на минувших выходных по крупному делу об экономическом преступлении в Финляндии. Его подозревают в отмывании денег и уклонении от налогов в особо крупных размерах, сообщает финское информагентство STT. Мужчина свою вину не признаёт.

По данным «Фонтанки», арестованный – 36-летний Глеб Еремин, входивший в 2016 году в правление связанной с Россией фирмы Airiston Helmi, которая и стала объектом расследования. Полиция ранее сообщила, что зарегистрированное в Финляндии акционерное общество подозревается в отмывании «нескольких миллионов евро», уклонении от налогов в особо крупных размерах и использовании нелегальной рабочей силы.

Как пишет финская газета Ilta-Sanomat, зарегистрированная в 2007 году Airiston Helmi покупала недвижимость на архипелаге, при этом не ведя активного бизнеса и показывая убыточные финансовые результаты. Как пишет издание, в 2007 — 2014 годах Airiston Helmi приобрела участков и домов на сумму 3,8 млн евро и продала некоему россиянину остров за 4,5 млн евро. Председателем правления Airiston Helmi долгое время тоже был россиянин 1964 г.р., имеющий также гражданство Мальты.

Помимо Еремина суд также отправил под арест гражданина Эстонии. Оба они были задержаны в ходе масштабной спецоперации в районе архипелага Турку, которая прошла 22 — 23 сентября.

Напомним, Национальное бюро расследований при поддержке полиции, Погранохраны и Сил обороны, с использованием катеров и вертолётов, провела обыски в 17 локациях на островах и прибрежных территориях. В результате были допрошены семь человек, задержаны трое подозреваемых, третьего, однако, позже отпустили.