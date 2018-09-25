На могиле девушки в Уфе установили огромный гранитный айфон

Скриншот с сайта ufa1.ru, Фото: Тимур Шарипкулов

Посетители Южного кладбища в Уфе обратили внимание на необычный памятник на могиле молодой девушки — над ней возвышается темный гранитный айфон шестой модели.

Памятник выполнен в человеческий рост с сохранением пропорций и деталей: на боку высечены кнопки регулятора громкости, на задней панели легко обнаруживаются камера, фонарик, пресловутое «яблоко» и даже название бренда. На передней панели гаджета (опять же в натуральную величину) выполнен портрет усопшей, описывает монумент 25 сентября Ufa1.ru.

Опрошенные изданием местные мастера оценили такую работу в 104 тысячи рублей. А если выполнить её из карельского гранита, то на 10 тысяч рублей дороже.