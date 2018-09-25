В Курортном районе нашли мертвых тюленей. Возможно, виноваты вирусы

Мертвого морского котика увидела 25 сентября на пляже в Дюнах, около ЖК «Светлый мир», читательница «Фонтанки». Зоозащитники говорят, что случай – не единичный.

Как рассказала нашему изданию представитель Центра реабилитации морских млекопитающих Елена Андриевская, за последнее время в Курортном районе Петербурга нашли 4 мертвых тюленя, возраст которых 3 – 4 года. По оценкам зоозащитников, все они погибли в последние 2 – 3 недели.

Точная причина гибели животных пока не установлена, заверили в центре, однако, возможно, на здоровье морских котиков повлияли болезни, в том числе вирусного происхождения. Подобные случаи происходят ежегодно во время штормов осенью и весной, отметила Андриевская.