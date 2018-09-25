Сданный корпус ЖК «Граф Орлов» аккредитован еще одним банком

Компания Л1

Компания Л1 получила аккредитацию ЖК «Граф Орлов» в банке «Возрождение». Многосекционный дом переменной, от 8 до 25 этажей высотности, рассчитан на 246 квартир одной до четырех комнат. Он был введен в эксплуатацию 14 сентября этого года.

Ставка по кредиту от 9,2%. Первый взнос начинается от 20%. Сумма кредита – от 300 тыс рублей до 30 млн рублей. Срок кредита – от 3 до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте http://www.vbank.ru

Жилой комплекс бизнес-класса «Граф Орлов» расположен в фешенебельной части Московского района, в шаговой доступности от станции метро «Московская». Рядом есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: социальные объекты, магазины, развлекательные заведения. До центра города и аэропорта можно добраться за 15-20 минут. В 2017 году ЖК «Граф Орлов» вошел в ТОП-100 жилых комплексов России по версии журнала Forbes.

Банк «Возрождение» лицензия Центрального банка № 1439 от 22 января 2015 г.

ЖК "Граф Орлов" - застройщик ООО «Научно-производственное объединение «Пигмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-graf-orlov/dokumenty