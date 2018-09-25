По году за каждый миллион взятки. Бывшего депутата ЗакСа Нестерову посадили на 5 лет и арестовали в суде

Красногвардейский суд Петербурга приговорил бывшего депутата Законодательного собрания Светлану Нестерову к пяти годам лишения свободы за получение взятки и оштрафовал на 6 млн рублей.

Михаил Огнев,

Как передает корреспондент «Фонтанки», 25 сентября приговор Нестеровой зачитывали два часа. Она пришла в зал с объемной сумкой, помня, что прокуратура просила для нее десять лет реально.

Суд признал виновной Нестерову в том, что она в должности депутата петербургского парламента получила почти пять миллионов рублей в виде взяток за лоббизм местного бизнеса на рынке социального заказа. Ее знакомые предпринимательницы выигрывали конкурсы на организацию досуга и обедов для инвалидов.

Нестерова приговорена к пяти годам колонии общего режима и штрафу 6,1 млн рублей. Ее взяли под стражу в зале суда. Ранее помощницы депутата получили условные сроки за признательные показания.