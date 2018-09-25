ВС отменил снос дома в ЖК «Никитинская усадьба». Дело отправлено на новое рассмотрение

Верховный суд 25 сентября отменил решение о сносе малоэтажного дома на Тбилисской улице, 32, в Петербурге. Ранее жильцов обязали демонтировать здание за свой счет.

Как рассказала «Фонтанке» юрист, отстаивающая в суде интересы собственников долей в здании, отмена предыдущего решения связана с наличием существенных нарушений норм материального и процессуального права. Дело вернется на новое рассмотрение в Приморский районный суд города.

Ранее петербургские власти сочли малоэтажные дома ЖК «Никитинская усадьба» в Коломягах, расположенные по адресам: 3-я линия 1-й половины, 12, Первая Алексеевская ул., 41, Горная, 22, и Тбилисская, 32, самостроем. Дома были возведены в период с 2004 по 2010 год, но разрешения на строительство «Северо-западная строительная корпорация» изначально не имела.

При проверке дома на Тбилисской выяснилось, что он не соответствует регламентам. Здание находится в охранной зоне усадьбы Орловых-Денисовых, кроме того, в полтора раза превышает разрешенные параметры высотности.

В конце 2015 года Смольный в Приморском районном суде выиграл иск к жильцам дома на Тбилисской и собственнику земельного участка Михаилу Голубеву, который является совладельцем застройщика - «Северо-западной строительной корпорации».

При этом обязанность снести здание суд возложил не только на застройщика, но и на жильцов. По Градостроительному кодексу обязательства такого рода выполняет либо сам застройщик, либо другие лица за счет его средств. Часть семей, признанных ответчиками по делу, покупали квартиры в ЖК «Никитинская усадьба» уже на вторичном рынке. А право собственности на доли в доме признал все тот же Приморский суд.

В попытках защитить свою собственность жильцы дошли до Верховного суда, который в январе 2018 года признал решение предыдущих инстанций законными. Однако в июле ВС вновь истребовал материалы дела.

В настоящее время «Северо-западной строительной корпорацией» Михаил Голубев, согласно базе данных СПАРК, владеет через ООО «Обслуживание кондоминиумов».