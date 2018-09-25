УФАС приостановило конкурсы на велодорожки в Купчино почти на 50 млн рублей

Петербургское УФАС приостановило три конкурса на велодорожки в Купчино. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном 25 сентября.

Как следует из материалов портала госзакупок, торги на общую сумму 47,6 млн рублей были объявлены в начале сентября. Подрядчику предстояло проложить велодорожки на улице Типанова от проспекта Юрия Гагарина до Софийской улицы, а также на Бухарестской улице.

Однако условия конкурса вызвали вопросы у компании ООО «Стройком 888», зарегистрированной в Улан-Удэ. Как говорится в обращении компании, часть требований заказчика она считает избыточными, при этом другие ограничения, которые должны быть наложены на участников по закону, в закупке не прописаны. УФАС рассмотрит жалобу 28 сентября.