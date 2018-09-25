Открывая двери Стокгольма

Лагом - это счастье по-шведски. В основе скандинавской философии, уже ставшей популярной во всем мире, лежит принцип «золотой середины», когда вы находите гармонию во всем и освобождаете время для главного

Setl City

Это баланс между работой и отдыхом, скромностью и экспрессией, личными интересами и пользой для других. Где в Петербурге можно вдохновиться философией лагом, рассказывает «Петербургская Недвижимость».

Чтобы научиться жить счастливо, в гармонии с собой и окружающей природой, необязательно ехать за границу, с секретами счастливой жизни по-шведски можно познакомиться и в Петербурге, в жилом комплексе Stockholm, где 20 сентября состоялась тематическая премьера «Открывая двери Стокгольма, или жизнь в стиле лагом». Жилой комплекс премиум-класса, построенный девелопером Setl City, находится на Приморском проспекте, напротив Елагина острова, располагающего к отдыху и созерцанию окружающей красоты.

Модное иммерсивное шоу, театральные чтения, экскурсии по квартирам, откуда открываются восхитительные виды на закат и сияющий в последних бликах солнца Елагин, – ничего лишнего, но ровно столько, чтобы вдохновиться прекрасным и почувствовать поэзию этого места.

Гостям были представлены три иммерсивных спектакля, организованных прямо в квартирах и так же символизирующих философию лагом. Например, как продемонстрировали актеры шоу, на видовой террасе площадью 94 кв. метра, можно не только устроить lounge-зону для расслабления и отдыха, но и организовать спортивный зал для индивидуальных тренировок на свежем воздухе. В другой квартире дружная семья на импровизированной сцене в просторной кухне-гостиной встречала друга из Швеции. В третьей локации – молодая пара, еще не разобрав коробки после переезда, любовалась пейзажем, который они теперь будут видеть из своего окна каждый день.

Хедлайнер вечера – российский публицист Александр Цыпкин, прочитавший гостям нашумевшие и совсем новые произведения. «БеспринцЫпные чтения» прошли в довольно аскетичной, но не менее стильной обстановке – в подземном паркинге комплекса Stockholm. Писатель оценил задумку, ведь в паркинге не работает сотовая связь, что несомненно обеспечивает лучшие условия для творческого вечера.

«В Петербурге фантастически не хватает хороших и качественных домов, если в Москве – около тысячи домов очень высокого качества, то в Петербурге – каждый на вес золота. Появление такого комплекса в Петербурге – это очень здорово, ведь никакая Москва не воспроизведет такие виды на Елагин остров», – отметил писатель.

Setl City

История строительства петербургского Stockholm началась еще десять лет назад. По словам Олега Пашина, генерального директора компании «Петербургская Недвижимость» – эксклюзивного брокера проекта – идея зародилась во время поездки представителей Setl City в Швецию. Все были восхищены легкой и сдержанной архитектурой шведских домов и тем, какой эффект можно получить, используя экологически чистые и натуральные материалы.

Сегодня жилой комплекс уже готов для жизни, первые жители отпраздновали новоселье. В продаже осталось ограниченное количество квартир. Абсолютно все квартиры – видовые, благодаря оригинальной планировке домов в форме подков, обращенных к реке Большой Невке и Елагину острову.

Единство дома и его непосредственного окружения – одна из сильных сторон современной архитектуры Швеции. Поэтому в петербургском жилом комплексе Stockholm пышный зеленый парк и река являются частью ландшафтного дизайна двора, а сами дома за счет ступенчатой стилистики и многообразия остекления выглядят естественно и украшают собой набережную. Продолжая идею гармонии с природой, холлы Stockholm оформлены с применением керамогранита, дерева и стекла, установлены панорамные лифты.

Почувствуйте атмосферу спокойствия, тишины и уюта, которая так необходима современному жителю большого города, просто прогуливаясь по двору премиального жилого комплекса Stockholm. Для тех, кто хочет переехать в новую квартиру с видом на Елагин остров уже сегодня, «Петербургская Недвижимость» предоставляет рассрочку. Все подробности – по телефону 33-55555.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/stockholm/ declarations