Хоккеистки сборных США и Канады поженились

Капитан женской сборной США по хоккею Меган Дагган женилась на канадской хоккеистке Джиллиан Эппс. Церемония прошла в городе Паунал, штат Мэн, США.

«Самый невероятный день всей моей жизни», — написала Дагган в твиттере.

The most incredible day of my entire life ❤️ pic.twitter.com/zDlSBWmCDj