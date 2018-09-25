Audi планирует возродить «марку Штирлица» Horch

Похоже, что Mercedes-Benz не единственный немецкий автопроизводитель, который может вернуть к жизни громкие имена из своего далекого прошлого. Вслед за Maybach может воскреснуть Horch (произносится как «Хорьх»). О возрождении своего далекого предшественника подумывает марка Audi, сообщает Autoblog.

Audi намерена использовать бренд Horch для топовых версий седанов Audi A8. Предполагается, что на них будут устанавливаться или двигатели V8, или W12 (сдвоенные V-образные двигатели, по типу W16, которые стоят на Bugatti). Аналогичный W12 получила Bentley Bentayga. Главный конструктор Audi Питер Мертенс весной на выставке в Женеве намекнул, что, возможно, этот 12-цилиндровый сдвоенный монстр появится и на машинах следующего поколения Audi A8. Скорее всего, считают наблюдатели, именно эти версии с двигателями W12 и другими, пока что неизвестными, «дополнениями» будут носить «бейджик» Horch.

При этом вряд ли Audi-Horch будет отдельной от «простой» A8 моделью. В Audi помнят неудачу Mercedes с созданием Maybach как отдельной модели — выпуск пришлось прекратить ввиду слабых продаж, и теперь слово Maybach в названии обозначает «люксовый» (можно даже сказать «суперлюксовый»), удлиненный до лимузина седан S-class. Судя по всему, Audi решила пойти по тому же пути.

Horch была маркой люксовых автомобилей в 20-е годы прошлого века. В 1932 году она объединилась с Audi, DKW и Wanderer и сформировала так называемый Auto Union. Собственно, отсюда и пошел логотип Audi в виде четырех переплетенных колец, обозначавших четыре объединившиеся марки. Любопытно, что саму Audi основал тот же Август Хорьх. Впоследствии он покинул компанию и создал марку имени себя. Автомобили Horch всегда позиционировались выше Mercedes, именно на «Хорьхах» предпочитали передвигаться высшие чины довоенной Германии. Например, в романе «Семнадцать мгновений весны» Юлиана Семенова на «Хорьхе» ездит штандартенфюрер Макс Отто фон Штирлиц. Хотя в культовом многосерийном кинофильме для съемок использовали все же Mercedes.

Видео: YouTube/Audi Germany