Домофонные компании завалили петербургское УФАС жалобами: они требуют забрать контракт на 548 млн у «Дом.Ру»

В Санкт-Петербургское УФАС поступили 12 жалоб от домофонных компаний со всей России на конкурс Смольного на установку в парадных Северной столицы 8,5 тысячи видеодомофонов нового поколения ценой 548 млн рублей, который получила компания «ЭР-Телеком», работающая под брендом «Дом.Ру».

Согласно условиям закупки, победитель должен не только выполнить работы по установке видеодомофонов в 1875 петербургских домах, но также и обеспечить передачу данных с них в городскую систему видеонаблюдения с развертыванием необходимой инфраструктуры. Подробнее об условиях можно прочитать в материале «Полмиллиарда на глазок».

Объединение в один лот двух видов работ, по мнению антимонопольщиков, «могло значительно сократить количество потенциальных участников закупки». На нарушении прав делают упор и представители 12 домофонных компаний из Перми, Чебоксар, Тюмени, Нижнего Новгорода, Петербурга и Москвы, которые поступили 25 сентября.

«В большинстве многоквартирных домов, подлежащих оснащению АО «ЭР-Телеком Холдинг» видеодомофонами, по решению собственников уже установлены видеодомофоны и действуют договоры на их техническое обслуживание и видеонаблюдение. Названные договоры не расторгнуты и действуют в неизменном виде. Кроме того, жителями приобретены внутриквартирные видеоустройства, работоспособность которых в случае замены АО «ЭР-Телеком Холдинг» оборудования находится под вопросом», – отмечается в тексте жалоб.

В связи с этим компании требуют отменить результаты подведения итогов закупки и признать контракт, заключенный по её результатам, подлежащим расторжению. Петербургский случай может стать прецедентом для изменения подхода к организации установки видеодомофонов за счет бюджета по всей России.

УФАС уже усмотрело признаки нарушения Закона о защите конкуренции при проведении электронного аукциона и возбудило дело. Его рассмотрение назначено на 8 октября.