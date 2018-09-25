У главного фигуранта дела о поставках наркотиков из Аргентины оказалось три российских паспорта
У главного фигуранта дела о поставках 362 кг наркотика из Аргентины, Андрея Ковальчука, есть три российских паспорта. Об этом 25 сентября на заседании по продлению меры пресечения в Тверском суде Москвы заявил адвокат экс-сотрудника дипломатического ведомства Владимир Жеребенков.
Как сообщает «Медиазона», на заседании следователь процитировал справку МВД с данными о том, что Ковальчук — не гражданин России. Жеребенков опроверг это: его подзащитного экстрадировали из Германии как российского гражданина. Адвокат добавил, что у экс-дипломата «три российских паспорта».
«Вы знаете, что такое "документы прикрытия"? Мы до конца не знаем, что это за человек», — отметил Жеребенков в перерыве, подчеркнув, что может быть множество объяснений появлению нескольких внутренних паспортов.
Позднее он предположил, что Ковальчук мог потерять паспорт и получить новый несколько раз.
Следствие попросило о продлении ареста до 1 декабря, защита предлагала отпустить фигуранта под залог 3 млн рублей. Сам Ковальчук заявил, что не знает «ни потерпевших, ни свидетелей, ни подельников»; Интерпол его уже нашел, а улики уничтожены, поэтому свой арест считает необоснованным. Тверской суд решил продлить арест.
Напомним, экс-сотрудника российского посольства в Берлине, бизнесмена Андрея Ковальчука задержали в Германии по запросу России и экстрадировали в конце июля 2018 года по обвинению в организации крупномасштабного канала поставок наркотиков из Аргентины.
Справка:
По данным следствия, весной 2018-го в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с 362 кг белого порошка. Эти чемоданы были зарегистрированы как дипломатический багаж, который принадлежал одному из сотрудников посольства. Стоимость товара оценили в 50 миллионов евро.
Силовики России и Аргентины подменили наркотик мукой и провели совместную операцию, чтобы установить получателя. СМИ указывали, что кульминацией спецоперации была доставка в Москву чемоданов с «кокаином» на самолете экс-главы ФСБ Николая Патрушева. Ее итогом стали аресты предполагаемых участников преступной группы.
В России были задержаны бывший завхоз посольства РФ в Аргентине Али Абянов, а также предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. В Аргентине задержали полицейского Ивана Близнюка и сотрудника охраны аэропорта Александра Чикало.
Сам Ковальчук заявил, что оставил в чемоданах в российском посольстве в Буэнос-Айресе только кофе, сигары и спиртные напитки, а в подмене их на кокаин обвинил американские спецслужбы.
24 сентября «Росбалт» сообщил, что обнаруженные на чемоданах с наркотиками ДНК не принадлежат ни одному из обвиняемых.