У главного фигуранта дела о поставках наркотиков из Аргентины оказалось три российских паспорта

У главного фигуранта дела о поставках 362 кг наркотика из Аргентины, Андрея Ковальчука, есть три российских паспорта. Об этом 25 сентября на заседании по продлению меры пресечения в Тверском суде Москвы заявил адвокат экс-сотрудника дипломатического ведомства Владимир Жеребенков.

Как сообщает «Медиазона», на заседании следователь процитировал справку МВД с данными о том, что Ковальчук — не гражданин России. Жеребенков опроверг это: его подзащитного экстрадировали из Германии как российского гражданина. Адвокат добавил, что у экс-дипломата «три российских паспорта».

«Вы знаете, что такое "документы прикрытия"? Мы до конца не знаем, что это за человек», — отметил Жеребенков в перерыве, подчеркнув, что может быть множество объяснений появлению нескольких внутренних паспортов.

Позднее он предположил, что Ковальчук мог потерять паспорт и получить новый несколько раз.

Следствие попросило о продлении ареста до 1 декабря, защита предлагала отпустить фигуранта под залог 3 млн рублей. Сам Ковальчук заявил, что не знает «ни потерпевших, ни свидетелей, ни подельников»; Интерпол его уже нашел, а улики уничтожены, поэтому свой арест считает необоснованным. Тверской суд решил продлить арест.

Напомним, экс-сотрудника российского посольства в Берлине, бизнесмена Андрея Ковальчука задержали в Германии по запросу России и экстрадировали в конце июля 2018 года по обвинению в организации крупномасштабного канала поставок наркотиков из Аргентины.