Пьяный функционер «Зенита» в центре Петербурга прокатил на капоте полицейского

Заместитель директора ООО «Зенит-Арена» Сергей Белков устроил аварию на улице Восстания в Петербурге: сбил полицейского, сбежал с места ДТП, но вернулся. Теперь ему грозит уголовное дело.

Инцидент произошел 21 сентября, но известно о нем стало 25-го. По данным «Фонтанки», по улице Восстания Сергей Белков ехал в прошлую пятницу вечером на корпоративном Nissan Qashqai. Возле 53-го дома его попытались остановить полицейские, но на призыв он не отреагировал. В итоге Белков въехал в припаркованный автомобиль, попытка вырулить положила на капот Nissan сотрудника полиции.

По информации «Фонтанки», петербуржец попытался было сбежать, но вскоре передумал и добровольно согласился «подышать в трубочку». Алкотестер подтвердил – водитель сел за руль пьяным. В 78-м отделе полиции он получил два административных протокола: вождение в нетрезвом виде и оставление места ДТП. Информация о травмах полицейского направлена в Следственный комитет, там решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подробности аварии «Фонтанка» постарается узнать в ближайшее время.

Сергей Белков входит в топ-менеджмент «Зенита» с 2009 года. До 2010-го он занимал должность коммерческого директора. Затем, до 2016 года, руководил аппаратом генерального директора клуба. В настоящее время, по информации «Фонтанки», является заместителем директора ООО «Зенит-Арена».