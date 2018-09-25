ФТС освободила финнов от платы за ввоз в Россию кредитных авто. Утверждён список из 21 компании

Российская таможня не будет требовать у граждан Финляндии обеспечения пошлин за автомобили, купленные в кредит, при ввозе их на территорию РФ. Об этом 25 сентября сообщает Таможня Финляндии.

Госорганам обеих стран удалось договориться, и для 21 лизингодателя и кредитной организации из Суоми, относящихся к категории низкого уровня риска, ФТС после проверки сделала исключение. Как отмечает финская таможня, она будет дополнять список по мере необходимости и предоставлять его российской стороне. В него войдут фирмы, у которых нет задолженности по уплате таможенных платежей и штрафов и которые не привлекались к уголовной и административной ответственности.

Гражданам Финляндии не придётся вносить обеспечение уплаты таможенных пошлин по автомобилям, владельцами которых являются приведенные в списке организации. Тем, у кого машина взята в кредит, финские органы советуют уточнить необходимость уплаты пошлин при ввозе авто в Россию у своей кредитной организации.

Напомним, принятие закона стало сюрпризом для автомобилистов, на границе России с Финляндией и Эстонией образовались пробки, а через несколько дней число желающих попасть в Россию резко снизилось.