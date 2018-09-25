ФТС освободила финнов от платы за ввоз в Россию кредитных авто. Утверждён список из 21 компании
Российская таможня не будет требовать у граждан Финляндии обеспечения пошлин за автомобили, купленные в кредит, при ввозе их на территорию РФ. Об этом 25 сентября сообщает Таможня Финляндии.
Госорганам обеих стран удалось договориться, и для 21 лизингодателя и кредитной организации из Суоми, относящихся к категории низкого уровня риска, ФТС после проверки сделала исключение. Как отмечает финская таможня, она будет дополнять список по мере необходимости и предоставлять его российской стороне. В него войдут фирмы, у которых нет задолженности по уплате таможенных платежей и штрафов и которые не привлекались к уголовной и административной ответственности.
Гражданам Финляндии не придётся вносить обеспечение уплаты таможенных пошлин по автомобилям, владельцами которых являются приведенные в списке организации. Тем, у кого машина взята в кредит, финские органы советуют уточнить необходимость уплаты пошлин при ввозе авто в Россию у своей кредитной организации.
Напомним, принятие закона стало сюрпризом для автомобилистов, на границе России с Финляндией и Эстонией образовались пробки, а через несколько дней число желающих попасть в Россию резко снизилось.
Справка:
Поправки в закон о таможенном регулировании вступили в силу 4 сентября 2018 года. В соответствии с ними, если у физического или юридического лица есть несколько машин, зарегистрированных за пределами России, то въехать на территорию Евразийского экономического союза беспрепятственно может лишь одна из них. Вторая и последующие — только после внесения обеспечения. Данные меры были направлены на борьбу с нелегальным ввозом транспортных средств. Но с проблемами столкнулись в первую очередь обладатели лизинговых и кредитных автомобилей (их собственником считается банк), а также семьи, где несколько машин оформлено на одно лицо. Размер обеспечения зависит от года выпуска и объема двигателя машины. Но в среднем это 800–900 тысяч рублей, или около 10 тысяч евро.
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