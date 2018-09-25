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25.09.2018 14:41
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Аэрофлот получил пятидесятый российский самолет Superjet 100

Аэрофлот получил пятидесятый российский самолет Superjet 100

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот получил в эксплуатацию пятидесятый российский самолет Superjet 100 (SSJ100). Это событие знаменует собой успешный итог исполнения двух твердых контрактов на поставку 30-ти и 20-ти машин SSJ100.

Авиалайнеру с бортовым номером RA – 89115 присвоено имя русского живописца, мастера пейзажа Василия Дмитриевича Поленова. Торжественная презентация юбилейного самолета с участием руководства Аэрофлота и Объединенной авиастроительной корпорации состоялась сегодня в Шереметьево. 

Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот»: «Аэрофлот торжественно принимает в свой флот «юбилейный» – 50-й по счету Superjet 100. Ранее на Восточном экономическом форуме мы подписали в присутствии Владимира Владимировича Путина беспрецедентное соглашение о приобретении еще 100 отечественных машин данного типа. С учетом этого соглашения парк отечественных самолетов Группы «Аэрофлот» будет доведен до 200 единиц, причем  важной составляющей данного сегмента станет еще одна отечественная инновационная разработка – самолеты МС -21.

Хотел бы особо поблагодарить за эффективное сотрудничество руководство и всех работников Объединенной авиастроительной корпорации, занятых в этом проекте. Наша компания совместно с Гражданскими самолетами Сухого участвовала в разработке абсолютно новой машины, Аэрофлот ставилSuperjet 100  на крыло, занимался его доводкой в ходе коммерческой эксплуатации». 

Российские авиалайнеры Superjet 100 имеют двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом. Пятидесятый SSJ100 совершит свой первый рейс уже завтра по маршруту Москва – Сочи – Симферополь. 

Сейчас самолеты SSJ100 эксплуатируются на внутренних авиалиниях, выполняя рейсы  в такие города как Белгород, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Саратов, Сочи, Сыктывкар, Тюмень, Челябинск и по другим направлениям. Помимо этого, авиалайнеры обслуживают и международные линии, среди которых Дрезден, Вильнюс, Гётеборг, Бухарест, Загреб, Любляна, Рига, София, Тиват и другие.

 

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Аэрофлот получил пятидесятый российский самолет Superjet 100

Аэрофлот получил в эксплуатацию пятидесятый российский самолет Superjet 100 (SSJ100). Это событие знаменует собой успешный итог исполнения двух твердых контрактов на поставку 30-ти и 20-ти машин SSJ100.
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