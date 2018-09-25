Американские инвесторы начали играть против рубля

Американские спекулятивные инвесторы начали активно ставить на ослабление рубля. Отрицательная тенденция наметилась впервые с августа 2017 года.

Длинные позиции по фьючерсам на укрепление курса рубля на чикагской бирже CME сократились с 8197 до 4809, а короткие, на ослабление национальной валюты, наоборот выросли с 5303 до 8639 , следует из последних доступных отчетов Комиссии по фьючерсной торговле США (CFTC) от 18 сентября. Она публикует данные с опозданием в несколько дней.

Несмотря на это курс рубля продолжает укрепляться по отношению к доллару. Сейчас он движется к отметке в 65 рублей. Поддержку оказывает дорожающая нефть, которая торгуется уже на отметке почти в 82 доллара за баррель.