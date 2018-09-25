Руководство астраханской школы уволили после того, как педагог пинками загнала ученика под парту

Школа в Астраханской области осталась без руководства после того, как учитель рисования на глазах у десятков детей побила и унизила ученика. Самого педагога тоже уволили.

Как сообщает 25 сентября «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс», скандал произошел в школе села Алтынжар 4 сентября. В тот день в маленьком помещении устроили объединенный урок рисования для пятых и седьмых классов, – места хватило не всем. Один из учеников рисовал, стоя у стены, и якобы задел занавеску. Это вызвало ярость у педагога: деревенская учительница ударила учащегося по голове, а потом и вовсе загнала мальчика пинками под парту. Урок для него продолжался там.

Как потом рассказала мама ребенка, под партой мальчик начал кашлять, а другие дети принялись обзывать его собакой и кидали в него обувь. После этого ученик начал заикаться и больше не желает ходить в школу.

В астраханском министерстве образования подтвердили, что рассказанное мамой пострадавшего ребенка — не выдумки. Саму учительницу, а также руководство школы уволили. Министр образования региона Виталий Гутман пообещал пресекать подобное и впредь, назвав недопустимым любое некорректное отношение к детям и родителям со стороны учителей.