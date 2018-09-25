Миллион подписей против пенсионной реформы были переданы в администрацию президента РФ

В 60 регионах России был собран миллион подписей против повышения пенсионного возраста. Для того чтобы передать их властям, на Ильинской улице в Москве 25 сентября собрались более ста человек.

«Подписавшиеся призвали президента РФ отвергнуть пенсионную реформу, отправить в отставку правительство, вернуть государственную политику страны к определенным Конституцией принципам социального государства, предъявить народу принципиально новую социально-консервативную стратегию и сформировать правительство народного доверия», – говорится в сообщении во "ВКонтакте" движения "Суть времени", которое занималось сбором подписей.

Активисты назвали предстоящие изменения в пенсионном законодательстве «грубейшим нарушением социальных обязательств государства».

Подписи были переданы в администрацию президента за день перед вторым чтением в Госдуме ФС РФ законопроекта о пенсионной реформе.

Напомним, что это не первая петиция за отмену пенсионной реформы. Так, на сервисе change.org несколько миллионов человек подписались против повышения пенсионного возраста.