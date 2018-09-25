Аварии перекрыли въезд на Большеохтинский мост, троллейбусы и автобусы встали

Въезд на Большеохтинский мост со стороны центра днём 25 сентября практически заблокировали ДТП.

Как сообщают очевидцы в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербурга» «ВКонтакте», на Тульской улице троллейбус и автобус заняли две правые полосы. Перед ними, по словам очевидцев, столкнулись «Лада Самара» и «Рено Меган», а ближе к центру – «Пежо» и автобус. Судя по всему, никто не пострадал.

На Тульской и на улице Красного Текстильщика практически нет движения. Троллейбусы и автобусы встали «очередями».