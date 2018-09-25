Порошенко возглавляет антирейтинг украинских политиков. За него "ни при каких обстоятельствах" не проголосовали бы половина избирателей

Антирейтинг украинских политиков продолжает возглавлять действующий президент страны Петр Порошенко. Как свидетельствуют данные исследования социологической группы «Рейтинг», за него ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы половина избирателей, сообщает 25 сентября информагентство УИНАН.

Социологи отмечают, что депутата Олега Ляшко, экс-премьеров Юлию Тимошенко и Арсения Яценюка, Юрия Бойко не поддержали бы до четверти опрошенных, Вадима Рабиновича и Олега Тягнибока – почти каждый шестой. Вместе с тем, только треть опрошенных заявили, что готовы лично участвовать в акциях, демонстрациях или других массовых мероприятиях в поддержку кандидата, за которого они готовы проголосовать. 62% заявили, что не имеют таких намерений.

Больше всего тех, кто принял бы участие в подобных акциях, – в среде сторонников актера Владимира Зеленского, музыканта Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко. При этом треть опрошенных готова проголосовать за другого политика, чем того, которого сейчас поддерживают, в случае если их фаворит снимется в его пользу.

20% заявили, что в таком случае проголосуют за другого кандидата, нежели того, которого поддержал их основной избранник. Каждый пятый заявил, что в таком случае вообще бы не принимал участия в выборах, еще четверть – не определились с ответом.

Напомним, выборы президента Украины должны состояться в конце марта 2019 года.