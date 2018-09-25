В Финляндии дорожают продукты. Мясо поднялось в цене впервые за четыре года

Cтоимость продуктов питания впервые за долгое время выросла в Финляндии и будет расти и в следующем году, сообщает 25 сентября Yle со ссылкой на данные исследовательского экономического центра Pellervo.

По прогнозам Pellervo, рост составит 1,9% в 2018-м и 2,2 % – в 2019 году.

Дорожают все основные категории продуктов. В частности, после четырёхлетнего снижения цены на мясо вновь пошли вверх. В начале текущего года резко повысилась стоимость молочных продуктов. В 2019 году стоимость мяса увеличится на 2,5%, молочных продуктов — на 2,2%, хлеба и продукции из зерновых — на 2,4%.

Аналогичная тенденция наблюдается на всей территории Евросоюза, однако там подорожание началось ещё год назад.

Как утверждают специалисты исследовательского центра, рост цен вызван в первую очередь повышением расходов на производство. Раньше его нельзя было перенести на конечные цены продуктов для потребителя, поскольку спрос был недостаточным. В этом году экспорт продовольствия из Финляндии значительно снизится. Особенно уменьшились объёмы поставок молока, свинины и злаков. Вместе с тем внутренний спрос на продовольствие увеличился, он и поддерживает отечественную пищевую промышленность.

Количество новых продуктов на полках магазинов увеличивается с изменением потребительских привычек. В частности, рост популярности вегетарианства и различных диет создает спрос на новые продукты.