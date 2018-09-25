Переночевать в покоях императрицы - бесценно. Сибиряку выставили счет за сон в Павловском дворце

Пушкинский суд Петербурга 25 сентября начал рассматривать дело сибиряка Дмитрия Лапаева, устроившего ночную пьянку в Павловском дворце. Перед уходом из покоев императрицы Марии Федоровны он стащил двухсотлетний золоченый пресс для бумаг.

Как передает корреспондент «Фонтанки», представитель государственного музея-заповедника «Павловск», признанного потерпевшим по делу, в начале заседания заявила к Лапаеву гражданский иск на 79 тысяч 347 рублей. В эту сумму обошлась реставрация пресс-фигурки ополченца, которому подсудимый при небрежном обращении повредил древко знамени. Как он сам вспомнил, «отломал флажочек».

Иску Лапаев был рад, так как после задержания 15 июня 2018 года ГМЗ «Павловск» оценил фигурку в 5 млн рублей, впоследствии его стоимость снизил до 950 тысяч. Для подсудимого эта сумма все равно была неподъемной, поэтому выставленный сегодня счет показался вполне приемлемым.

Фото: с сайта Дома антикварной книги «В Никитском»

Лапаев обвиняется в краже, но, по его признанию, воровать он не хотел.

«Я неофициально работал сборщиком стеллажей и случайно оказался рядом с местом преступления. Ждал начальника, чтобы он отвез меня на объект. Не дождался, стал искать ночлег», – пояснил он суду.

Лапаев – уроженец сибирского Саянска, в Петербурге ориентировался плохо, в пригородах – вообще никак. Проблему ночевки он решил разбитым окном Павловского дворца и внедрением в покои императрицы Марии Федоровны на первом этаже. Они состоят из кабинетов и жилых комнат.

«По факту я фигурку взял, но изначально проникал не с целью похитить или что-то еще, а переночевать. Но увидел что-то блестящее. Не собирался продавать», – уточнил Дмитрий. Свою версию он, имея за плечами неполные девять классов, излагал простым языком, используя для связки слов междометия «блин» и иные. Судья Татьяна Макарова благосклонно отнеслась к своеобразному изложению, Лапаева не перебивала и не одергивала. Лишь напомнила, что подсудимый признал вину в краже, согласился с предъявленным обвинение и попросил рассмотреть дело в особом порядке.

«Значит, мне ничего не говорить?» – наивно поинтересовался Дмитрий. Судья ответила отрицательно и впредь разрешила давать показания. Прокурор Альбина Пройдакова никак не реагировала на переиначенную Лапаевым трактовку обвинения. Она неотрывно сверлила взглядом сидевших в зале слушателей и, казалось, мысленно отсутствовала в процессе. Постой в императорских покоях представитель музея-заповедника «Павловск» никак не оценила, ночь во дворце обошлась Лапаеву бесплатно. Его адвокат постарается снизить сумму иска, так как в реставрационные работы вошло не только восстановление древка, но и восстановление ранее утраченной позолоты.

Лапаева задержали 15 июня у Сенной площади, где он после роскошной ночи прогуливался с похищенной фигуркой ополченца, держащего французское знамя в правой руке и шляпу – в левой. Она выполнена в 1810-х годах в память о сражении при Полоцке 8 октября 1812 года, о чем свидетельствует надпись на прямоугольном основании.