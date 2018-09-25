Из-за падения рубля Смольный может не получить часть доходов в бюджет

Проект корректировки бюджета Петербурга на 2018 год представил председатель комитета по финансам Алексей Корабельников на заседании правительства города 25 сентября. Из-за риска падения налога на прибыль чиновники прописали консервативный вариант итоговой суммы доходов.

Согласно проекту, доходы бюджета увеличиваются на 12 млрд рублей, с 538,7 млрд до 550,7 млрд рублей, а расходы — на 4,5 млрд, с 591,5 млрд до 596 млрд рублей. Дефицит уменьшается на 7,6 млрд — до 45,3 млрд рублей.

Вопрос о ситуации с налогом на прибыль задал на заседании правительства вице-губернатор Игорь Албин. Он пояснил, что снижение этого показателя происходит в других регионах. В ответ Алексей Корабельников заметил, что в Петербурге структура экономики сильно отличается от других субъектов РФ, тем не менее из-за падения курса рубля плановые показатели могут быть не выполнены. «Доходы сейчас расписаны по консервативному сценарию, если будем понимать, что получим больше, то поправим цифры ко второму чтению в парламенте».

Также с вопросом к главе комитета по финансам обратилась глава Адмиралтейского района Светлана Штукова. Она заявила, что району не хватает порядка 70 млн рублей на выплаты зарплат в сфере образования. Вице-губернатор Анна Митянина обеспокоилась выполнением плана по зарплатам для врачей.

В ответ губернатор Георгий Полтавченко заявил, что средств для исполнения социальных обязательств у города достаточно. «Считаю необходимым воздержаться от дополнительных заимствований», — посоветовал он коллегам.