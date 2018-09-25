Лоси в драке повредили машину жителя Пензенской области. Очевидец снял это из окна

Ситуацию, обратную типичному ДТП на трассе в лесополосе, снял на камеру житель города Заречный Пензенской области. Там столкновение с автомобилем устроил лось. Причём автомобиль был припаркован. А лось участвовал в драке.

Как пишут 25 сентября местные СМИ, например «Город Z», накануне во дворе на Братской улице два самца подрались из-за лосихи. Люди при схватке животных не пострадали, а вот автомобиль, находящийся неподалеку, получил повреждения.

«Это мой двор, и моя машина стояла рядом с этой «КИА». В конце видео видно зелёный «Ниссан», мне повезло – мою не задели», – пишет Евгений в группе «Пенза live» «ВКонтакте», где обсуждают видео.

В сентябре – октябре у сохатых проходит брачный период, в это время они теряют осторожность и часто выходят в город. В целом, по данным местного Управления природными ресурсами, в настоящее время в Заречном находится порядка 12 взрослых особей. Днём ранее горожане наблюдали целую семью лосей, прогуливавшуюся по улицам. Во время гона даже к спокойным животным подходить крайне опасно, предупреждают специалисты.

Заречный – город областного значения, его население составляет около 65 тысяч человек.