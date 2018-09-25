Грудинин подал иск о защите чести и достоинства после передачи Малахова. Он потребовал рубль с ВГТРК

Павел Грудинин, который представлял КПРФ на прошедших президентских выборах, остался недоволен программой о своей личной жизни, вышедшей на федеральном канале, и обратился в суд.

Бизнесмен подал в Савеловский суд Москвы иск к ВГТРК, поводом для которого стала вышедшая 12 сентября программа «Прямой эфир», где его супруга рассказала подробности развода пары. Об этом 25 сентября сообщает «Дождь».

Программа анонсировалась как «сенсация», в которой зрители смогут узнать «эксклюзивную историю, о которой уже завтра будет говорить вся страна». Людмила Грудинина заявила, что супруг якобы рассказал ей о своем желании расторгнуть их союз в SMS. В браке Грудинины прожили 37 лет и даже венчались.

В данный момент выпуск программы Андрея Малахова с сайта удален. ВГТРК пока никак не комментирует конфликтную ситуацию.

Суд рассмотрит иск Грудинина 31 октября. Бизнесмен требует опровергнуть некоторые сведения, которые прозвучали в эфире телеканала, и хочет взыскать компенсацию в 1 рубль.

Напомним, что в сентябре стало известно, что у Павла Грудинина арестовали акции «Совхоза имени Ленина». В это время бизнесмен начал делить имущество со своей бывшей супругой, с которой развелся летом.