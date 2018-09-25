18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +10
$ 65.82р
77.38р
14:57 25.09.2018
Расширенный поиск

Бизнес
25.09.2018 13:55
Печать

Fitch насчитало потенциальных проблем российских банков на четыре триллиона

4 триллиона рублей превысил объем потенциальных проблем российского банковского сектора на сегодняшний день. Об этом говорится в докладе рейтингового агентства Fitch, подготовленного к конференции «Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору».

Данные 25 сентября приводит РБК. По информации аналитика, только половину — два из четырех триллионов — банки могут «переварить» самостоятельно, исходя из дорезервной прибыли сектора в год. Поэтому расходы государства и Центробанка на поддержку кредитных учреждений страны все равно высоки, отмечают авторы доклада.

Если говорить о проблемах, то из 4,1 трлн рублей потенциальных проблем половина — кредиты третьей категории (значительный кредитный риск, обесценение от 21 до 50%). Речь идет о просрочке более 90 дней у двадцати крупнейших банков. 

Еще около 650 млрд – обесцененные кредиты Внешэкономбанка (ВЭБ). Около 400 млрд из них – проблемные займы, в основном связанные с Украиной и гарантированные Минфином, которые были реклассифицированы в работающие.

Почти четверть суммы – около 900 млрд рублей — приходится на  отрицательный капитал банка плохих долгов (созданная ЦБ на базе банка «Траст» структура для работы с непрофильными активами санируемых банков).

Еще одну крупную потенциальную проблему банковского сектора РФ, расходы на дорасчистку сектора, в Fitch оценивают примерно в 550 млрд руб. Аналитики прогнозируют уход с рынка еще около 150 банков с суммарной рыночной долей около 2%. Средняя дыра в активах будет сопоставима с той, что была у ликвидированных и санированных банков (около 40%).

В начале мая Банк России опубликовал отчет, в котором говорилось о применении новой схемы для оздоровления банков. В частности, для этого был использован специальный Фонд консолидации банковского сектора, позволивший избежать потерь в 2,6 трлн рублей.

Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина летом рассказала, что санация трех частных банковских групп обошлась в 2,62 трлн рублей. Большая часть депозитов ушла «Трасту», Рост Банку и АвтоВАЗбанку. 

 

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.09.2018 14:41

Аэрофлот получил пятидесятый российский самолет Superjet 100

Аэрофлот получил в эксплуатацию пятидесятый российский самолет Superjet 100 (SSJ100). Это событие знаменует собой успешный итог исполнения двух твердых контрактов на поставку 30-ти и 20-ти машин SSJ100.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
25.09.2018 14:40

Россети мобилизуют силы и средства семи регионов Северо-Запада для учений в Карелии

В республике 1 октября стартуют масштабные учения энергетиков при поддержке правительства региона
ГК «Полис Групп»
25.09.2018 13:24

Дома 1-2 очереди ЖК «Полис на Комендантском» готовы на 50%

Компания «Полис Групп» продолжает строительство ЖК «Полис на Комендантском» рядом с Юнтоловским лесопарком и метро «Комендантский проспект».
АО «Строительный трест»
25.09.2018 10:57

«Строительный трест» ввел в эксплуатацию МФК GRANI на Петроградской стороне

ООО «Инвестиционная компания «Строительный трест» получило разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса бизнес-класса GRANI, расположенного на пересечении улиц Большая Зеленина и Корпусная в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
«Главстрой-СПб»
25.09.2018 10:51

ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в топ-5 крупнейших российских КОТ

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург», сообщает о том, что ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в пятерку крупнейших проектов комплексного освоения территорий в России. Соответствующее исследование проведено порталом «Единый реестр застройщиков» на основе анализа базы проектных деклараций.
Setl Group
24.09.2018 12:36

Setl Group поднялся на 45 пунктов в рейтинге крупнейших компаний от РБК

Холдинг Setl Group улучшил свою позицию в рейтинге 500 крупнейших компаний России, подготовленном РБК. По итогам прошлого года, выручка компании увеличилась на 62% и составила 99,7 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 35% до 7,9 млрд, что позволило Setl Group подняться в рейтинге на 45 пунктов.
предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
21.09.2018 17:17

«Петербургская Недвижимость» устроила театрализованную премьеру элитного жк Stockholm

20 сентября прошла премьера дома премиум-класса Stockholm, расположенного напротив Елагина острова. Гостей удивляли иммерсивными мини-спектаклями, театральными чтениями, выставкой премиальных автомобилей Volvo и изысканным фуршетом – все отвечало современному европейскому стилю комплекса.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
21.09.2018 16:18

Инвестиционная конференция объединила энергетиков, бизнес и власть

20 сентября в Архангельске прошла третья Региональная инвестиционная энергетическая конференция, организованная ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети»), при поддержке АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО и Правительства Архангельской области
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
21.09.2018 15:56

Новый партнер «Гавани капитанов»

ТрансКапиталБанк аккредитовал жилые комплексы квартала «Гавань капитанов» от ГК «Лидер Групп».
21.09.2018 15:54

26 сентября 2018 года

Интернет-газета «Фонтанка.ру» в рамках проекта «ЖКХ Петербурга» проводит круглый стол по теме: «Как бороться с должниками»
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.09.2018 15:27

Специальные цены на все квартиры 1-го этажа в ЖК «Образцовый квартал 3»

Теперь поклонникам малоэтажек станет проще приобрести квартиру своей мечты в экологически чистом районе Санкт-Петербурга. В новом ЖК «Образцовый квартал 3» в Пушкине стартовала акция*
ГК «Эталон»
21.09.2018 13:33

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус в ЖК «Самоцветы»

Группа «Эталон» в точном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию последний жилой корпус в ЖК «Самоцветы», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Уральская улица, дом 6, строение 1.