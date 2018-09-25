Fitch насчитало потенциальных проблем российских банков на четыре триллиона

4 триллиона рублей превысил объем потенциальных проблем российского банковского сектора на сегодняшний день. Об этом говорится в докладе рейтингового агентства Fitch, подготовленного к конференции «Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору».

Данные 25 сентября приводит РБК. По информации аналитика, только половину — два из четырех триллионов — банки могут «переварить» самостоятельно, исходя из дорезервной прибыли сектора в год. Поэтому расходы государства и Центробанка на поддержку кредитных учреждений страны все равно высоки, отмечают авторы доклада.

Если говорить о проблемах, то из 4,1 трлн рублей потенциальных проблем половина — кредиты третьей категории (значительный кредитный риск, обесценение от 21 до 50%). Речь идет о просрочке более 90 дней у двадцати крупнейших банков.

Еще около 650 млрд – обесцененные кредиты Внешэкономбанка (ВЭБ). Около 400 млрд из них – проблемные займы, в основном связанные с Украиной и гарантированные Минфином, которые были реклассифицированы в работающие.

Почти четверть суммы – около 900 млрд рублей — приходится на отрицательный капитал банка плохих долгов (созданная ЦБ на базе банка «Траст» структура для работы с непрофильными активами санируемых банков).

Еще одну крупную потенциальную проблему банковского сектора РФ, расходы на дорасчистку сектора, в Fitch оценивают примерно в 550 млрд руб. Аналитики прогнозируют уход с рынка еще около 150 банков с суммарной рыночной долей около 2%. Средняя дыра в активах будет сопоставима с той, что была у ликвидированных и санированных банков (около 40%).

В начале мая Банк России опубликовал отчет, в котором говорилось о применении новой схемы для оздоровления банков. В частности, для этого был использован специальный Фонд консолидации банковского сектора, позволивший избежать потерь в 2,6 трлн рублей.

Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина летом рассказала, что санация трех частных банковских групп обошлась в 2,62 трлн рублей. Большая часть депозитов ушла «Трасту», Рост Банку и АвтоВАЗбанку.