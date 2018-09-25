Голикова рассказала о росте доли поступивших в вузы отличников

Доля выпускников, набравших более 70 баллов за ЕГЭ, выросла с 43,5% в 2017 году до 47,6% в 2018 году, доля набравших менее 56 баллов снизилась с 20,5% в 2017 году до 17,2% в 2018, заявила 15 сентября вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе пресс-конференции «Качество бюджетного приема в вузы — 2018» по итогам совместного мониторинга НИУ «ВШЭ» с Минобрнауки, Рособрнадзором и компанией «Яндекс».

«Отличников в вузах стало больше, троечников — меньше. Доля отличников, набравших в среднем более 70 баллов в пересчете на один экзамен, выросла с 43,5% в 2017 году до 47,6% в 2018 году. Соответственно, доля троечников — менее 56 баллов — снизилась с 20,5% до 17,2%», — сказала она.

Голикова отметила, что без вступительных экзаменов был зачислен 4881 победитель и призёр олимпиад школьников, пишет RNS.

«На 21% больше, чем в прошлом году. Должна сказать, что такие результаты стали возможными в связи с тем, что ряд вузов последовал за ведущими университетами и установил в правилах приёма минимальный балл по тем или иным предметам», — добавила она.