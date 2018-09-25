Город будущего. Как Финляндия строит современные дома, музеи и библиотеки

Не имея возможности похвастаться большим числом архитектурных шедевров прошлого, финны устремили свои взгляды в будущее и теперь создают вызывающие во всем мире восхищение инновационные музеи, библиотеки и дома XXI века. Корреспондент «Фонтанки» побывал в Суоми, чтобы своими глазами увидеть новые финские строительные проекты.

Район Пасила // Евгений Богданов

Здесь будет город-сад

Хельсинки становится тесно в собственных границах, поэтому городские власти начали строить второй центр города ценой в 1 миллиард евро. Он будет располагаться в районе Пасила, где раньше останавливался «Аллегро».

Еще несколько лет назад на месте будущей стройки века был огромный карьер, который разделял две части немного удаленного от центра района, единственной причиной приехать в который могли стать главный полицейский участок и «Хартвалл Арена». Сейчас здесь строится урбанизированный комплекс Tripla, в который войдут три квартала с высотными зданиями, крупнейший в странах Скандинавии по количеству магазинов и ресторанов торговый центр на 85 тысяч квадратных метров, 50 тысяч квадратных метров офисов и огромный 15-этажный отель. Кроме того, будет расширен мост, а также небольшой вокзал станции Пасила.

В концерне YIT, который выиграл конкурс на строительство, отмечают, что Tripla станет крупнейшим проектом в истории компании. Строительство столь масштабного для Финляндии района потребовало привлечения работников из других стран. Это видно по табличкам, которые написаны на трех языках – финском, русском и английском. Российские туристы смогут насладиться новой финской архитектурой и шопингом в самом большом торговом центре Суоми уже в следующем году.

Amos Rex

В конце августа в Хельсинки открылся новый музей Amos Rex. Когда Художественный музей Амоса Андерсона задумался о модернизации и переезде поближе к центру, где свободного места, как всегда, не было, на помощь пришли городские власти. Было решено создать новый культурный центр, реконструировав комплекс «Ласипалатси» (или «Стеклянный дворец»), который является ярким примером финского модернизма 30-х годов прошлого века.

В ходе реставрации, на которую город потратил 10 миллионов евро, а частный фонд – в пять раз больше, музей расположился на двух подземных этажах площадью 2 тысячи квадратных метров. Из-под земли на площади «проросли» большие белые кратеры-купола Amos Rex, которые стали заметным дополнением к городскому пейзажу. Сейчас для посетителей доступны несколько инсталляций, над которыми трудились помимо художников программисты, графические дизайнеры, математики, архитекторы и аниматоры. Необычный музей уже стал одним из самых популярных мест для фото в «Инстаграм» в Хельсинки.

Amos Rex как пример новой финской архитектуры уже привлёк мировое внимание и вошел в рейтинг самых инновационных зданий в мире 2018 года по версии BBC.

Книжное небо

Череду инновационных построек столицы Суоми дополнит центральная библиотека Oodi. Многие туристы, посещающие Хельсинки, могли заметить, что в центре между футуристическими зданиями музея современного искусства Kiasma и хельсинкским Домом музыки строится большое стеклянное здание в три этажа.

Концепт новый библиотеки представляет собой места встречи жителей, а не старомодное хранилище книг. На почти 17 тысячах квадратных метров разместится также кинозал, игровые зоны и другие места, где можно провести время. Новая точка притяжения сможет принимать 10 тысяч посетителей в день. Особой гордостью станет бесплатная студия звукозаписи. «Мы надеемся, что здесь появятся новые финские звезды», – отмечает начальник стройплощадки Теро Сеппянен.

На третьем этаже, который будет называться «Книжное небо», будут храниться 100 тысяч книг. Главным украшением библиотеки станет огромный балкон, с которого открывается, пожалуй, лучший панорамный вид на город. «По замыслу архитекторов, балкон должен находиться на одном уровне с последней ступенькой здания парламента, который находится напротив, – рассказывает Сеппянен. – Отсюда можно будет видеть людей, которые принимают решения для нашей жизни». Начальник строительства рассказал, что проект библиотеки стал для компании YIT особым, так как разрабатывался он совместно с горожанами, чтобы сделать Oodi максимально приспособленной для посетителей. Снаружи библиотека, фасад которой выполнен из дерева, напоминает изогнутый мост. Дизайн здания, соединяющий стиль модерн и традиционную финскую архитектуру, должен вписаться в пейзаж центра Хельсинки и стать такой же неотъемлемой его частью, как футуристические музей современного искусства Kiasma, медиацентр Sanomatalo и Дом музыки.

Новые дома новой Финляндии

Большое внимание новшествам финны уделяют и при строительстве жилых кварталов. На хельсинкском острове Яткясаари на берегу залива постепенно вырастают малоэтажные дома. Особенностью этого района, расположенного недалеко от центра, стала система сбора мусора: во дворах расположены 6 современных контейнеров для различных видов отходов. Оттуда мусор всасывается в трубу и со скоростью 70 километров в час движется на станцию сортировки отходов, где происходит переработка с целью повторного использования.

В районе Кивистё города Вантаа в новостройках тестируют умный контейнер Liiteri, в котором хранятся доступные для аренды жителями разные вещи: от велосипедов и инструментов до мячей и ракеток. Зайти в контейнер можно по карточке-ключу. Предметы можно взять на день или на несколько часов. Для примера, занять стремянку на час стоит 1 евро. Менеджер проекта из YIT Пану Вехнияйнен указывает, что сейчас «умный контейнер» находится в стадии тестирования, однако, по предварительным оценкам, он будет пользоваться успехом, так как позволяет избавить от хранения дома инструментов и предметов, которые используются нечасто.

В Тампере на берегу озера Нясиярви компания YIT строит комплекс «Тампереен Юккёспурье» (фин. «Первый парус Тампере»), который будет выглядеть как жилье будущего. Особое внимание привлекает парковка, подготовленная к тому, что в Суоми в ближайшее время при активной поддержке правительства увеличится количество электромобилей. Парковки уже оснащены устройствами для зарядки. Руководитель службы застройщика Паси Ринтамяки рассказывает, что для зарядки электромобиля понадобится лишь карточка, которая служит одновременно и ключом. Электричество, потраченное на зарядку, затем будет включено в счет в конце месяца.

Евгений Богданов, "Фонтанка.ру"