Дома 1-2 очереди ЖК «Полис на Комендантском» готовы на 50%

ГК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» продолжает строительство ЖК «Полис на Комендантском» рядом с Юнтоловским лесопарком и метро «Комендантский проспект».

Готовность домов 1 и 2 очереди составляет уже 50%.

В настоящее время завершены работы по возведению корпуса №1 (18,19,20 секции). Строители утепляют и штукатурят фасады. Работы ведутся на уровне 10-16 этажей, также продолжается монтаж оконных блоков.

Кроме этого, окончено бетонирование секций корпуса №2 (14,16,17 секции), на финальном этапе находятся работы по каменной кладке внутренних и наружных стен. Также продолжается монтаж оконных конструкций, утепление и штукатурка фасадов – работы ведутся на уровне 12-18 этажей.

ГК «Полис Групп»

Эко кварталы «Полис на Комендантском» возводятся неподалеку от ст. м. «Комендантский проспект». На территории комплекса будет создан детский веревочный парк, игровые комплексы для детей, выполненные из экологичных материалов, зона активити для взрослых. На первых этажах запланированы коммерческие помещения. Также в рамках проекта будет возведен отдельностоящий подземный паркинг.

На выбор покупателей представлены квартиры различных планировок и метража.

Срок окончания строительства всего проекта запланирован на 2 квартал 2020 года.

Следить за изменениями строительного цикла вы можете в разделе «Ход строительства»

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК «Полис на Комендантском»– застройщик ООО "Тин-Групп", разрешение на строительство № 78-015-0551-2017 от 28 апреля 2017 года, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/