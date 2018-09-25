Суд закрыл от прессы дело о пытках в отделе полиции, чтобы защитить «доброе имя» обвиняемых

Обвиняемые по делу о пытках в 70 отделе полиции Петербурга единогласно выступили против освещения процесса прессой. Судья Наталья Гордеева удалила журналистов из зала.

Перед началом заседания в Невском районном суде 25 сентября первыми пустили родственников, около двадцати человек. Пристав закрыл дверь перед журналистами и объявил: «Мест нет». Объяснений своему решению работник суда не дал. Фотокорреспондент «Медиазоны» попытался пройти внутрь, но его остановили родственники фигурантов.

Позже журналистам разрешили постоять у порога и послушать ходатайство об их присутствии в зале.

«Я понимаю, что у нас открытое заседание, но это не значит, что представитель прессы может прийти и написать, что угодно», – сказала судья Гордеева.

Защитники обвиняемых единогласно выступили «против всего», что касается журналистов.

По словам адвоката Михаила Ратнера, обвиняемые являются действующими сотрудниками полиции, и «разглашение их лиц может угрожать жизни и здоровью их и их близких».

Защитник фигуранта Александра Ипатова добавил, что обстоятельства дела связаны со «сведениями, которые составляли охраняемую законом тайну».

Судья удовлетворила просьбы адвокатов и попросила журналистов удалиться.

«Участие прессы может привести к нарушению прав подсудимых на неприкосновенность частной жизни, нарушить личную и семейную тайну, а также защиту доброго имени, потому что у них непризнательная позиция по делу, и приговор ещё не вынесен», – сказала она.