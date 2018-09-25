Суд закрыл от прессы дело о пытках в отделе полиции, чтобы защитить «доброе имя» обвиняемых
Обвиняемые по делу о пытках в 70 отделе полиции Петербурга единогласно выступили против освещения процесса прессой. Судья Наталья Гордеева удалила журналистов из зала.
Перед началом заседания в Невском районном суде 25 сентября первыми пустили родственников, около двадцати человек. Пристав закрыл дверь перед журналистами и объявил: «Мест нет». Объяснений своему решению работник суда не дал. Фотокорреспондент «Медиазоны» попытался пройти внутрь, но его остановили родственники фигурантов.
Позже журналистам разрешили постоять у порога и послушать ходатайство об их присутствии в зале.
«Я понимаю, что у нас открытое заседание, но это не значит, что представитель прессы может прийти и написать, что угодно», – сказала судья Гордеева.
Защитники обвиняемых единогласно выступили «против всего», что касается журналистов.
По словам адвоката Михаила Ратнера, обвиняемые являются действующими сотрудниками полиции, и «разглашение их лиц может угрожать жизни и здоровью их и их близких».
Защитник фигуранта Александра Ипатова добавил, что обстоятельства дела связаны со «сведениями, которые составляли охраняемую законом тайну».
Судья удовлетворила просьбы адвокатов и попросила журналистов удалиться.
«Участие прессы может привести к нарушению прав подсудимых на неприкосновенность частной жизни, нарушить личную и семейную тайну, а также защиту доброго имени, потому что у них непризнательная позиция по делу, и приговор ещё не вынесен», – сказала она.
Справка:
По версии обвинения, в апреле и мае 2017 года оперативники применили необоснованное насилие к подозреваемым в хранении наркотиков и краже. Мужчинам, как следует из материалов, жгли ноздри и поливали спину кипятком в надежде добиться признания. Одним из потерпевших является сотрудник охранной фирмы «Вежливые люди», которая оказывала услуги букмекерской конторе Greenbet на улице Дыбенко. Задержание мужчины сопровождалось разгромом заведения и, по версии следствия, последующими пытками. Действия полицейских квалифицированы по статьям 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия»), 292 («Служебный подлог»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), 161 («Грабеж») и 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Осенью 2017 года были арестованы и.о. замначальника 70 отдела полиции Михаил Антоненко, оперуполномоченные Кирилл Бородич, Александр Ипатов, Сергей Котенко, бывшие замначальника того же отдела Артем Морозов и оперативник Андрей Барашков.