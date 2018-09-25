На строительство комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» выделили три года. Смольный передал участок на Смольной набережной

Правительство Петербурга утвердило передачу земельного участка на Смольной набережной принадлежащей городу компании АО «Центр выставочных и музейных проектов». На площади в 17,5 тысяч квадратных метров построят новый музейно-выставочный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда».

Проект передачи земли 25 сентября представила председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк. По её словам, на территории планируется создать мемориальную зону, здания для постоянной экспозиции, научно-исследовательский и научно-образовательный центры, театрально-концертную зону, кинозал и театральный зал, а также фондохранилище.

«Концепция проекта была одобрена в феврале этого года Общественной палатой», – заметила Бабюк.

Согласно проекту, АО должно будет перечислять городу арендную плату 1,5 процента от кадастровой стоимости (3,1 млн рублей) ежегодно. По окончании строительства комплекс безвозмездно передадут в собственность Петербурга.

Ещё один участок Смольный передал инвестору под объект коммунального обслуживания для будущего музейного комплекса.

Площадь нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» составит почти 30 тысяч квадратных метров. Кроме выставочной зоны и фондохранилища, в организации создадут Институт памяти — научно-исследовательский центр, который будет аккумулировать исследования о блокаде. Общая стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов рублей, в конкурсе архитектурных проектов победила концепция «Студии 44» Никиты Явейна. Комплекс планировали открыть в 2020 году, однако, исходя из утверждённых 25 сентября документов, строительство займет три года.