Глава ПФР Дроздов: «Дворцы Фонда» – это простые офисы, где сотрудники работают без выходных и даже не обедают

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что офисы ПФР в регионах, которые в народе называют «дворцами», нужны сотрудникам не для того, чтобы в них жить.

«Мы там не живём, мы там работаем. Надо просто зайти внутрь и посмотреть, как там сидят люди. Это действительно рабочие офисы. Эти здания переданы Росимуществом нам в управление. Мы работаем без выходных, проходных и без обедов. Даже если мы их все продадим по завышенным ценам, то этого хватит на шесть дней работы Пенсионного фонда», – ответил 25 сентября Дроздов депутатам Государственной думы, которые заинтересовались тратами на «дворцы ПФР».

При этом он признал, что есть объекты, которые «могут вызывать недоумение», но ничего подобного уже не строится.

«Действительно, у нас есть несколько зданий, построенных десять лет назад, которые находятся на центральных улицах больших городов. Они принадлежат Росимуществу. Нам они переданы в оперативное управление. Все они используются только как рабочие офисы. В 2015 году мы утвердили типовые проекты с Минстроем. Все наши клиентские службы, то, что используется для приёма граждан, они ремонтируются. Или строятся только по этим типовым проектам. Что касается средств, которые мы использовали на это, то неоднократные проверки показали, что все средства использовались с соблюдением нормативов, которые нам были установлены. В настоящее время мы практически не ведём никакого строительства, за исключением Крыма», – пояснил глава ПФР.

Что касается доступности услуг фонда в небольших населённых пунктах, Антон Дроздов уточнил, что офисы фонда в районных центрах субъектов РФ пока будут сохранены.

«Мы исходим из того, что мы пока ещё должны присутствовать в каждом районе, пока наше взаимодействие с гражданами не перешло на 100% в электронный вид. У нас всё-таки особый контингент. Мы не будем уходить из районов. Мы будем там пока присутствовать. Мы всегда анализируем, что лучше делать в районах. Арендовать или приобретать здания. Есть утверждённая методика, которая контролируется Счётной палатой».

По словам главы Пенсионного фонда России, на всю программу приведения зданий в порядок, а по словам Дроздова, у Фонда «есть аварийные здания, пострадавшие в результате землетрясений», тратится около 1 миллиарда рублей.

В конце лета ФБК Алексея Навального опубликовал данные о финансовом состоянии главы ПФР России. Оппозиционные борцы с коррупцией насчитали недвижимости, которая якобы записана на родственников Антона Дроздова, на 1 миллиард рублей. Глава ПФР не стал комментировать данные ФБК.